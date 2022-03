Mrkvový dort (třeba k narozeninám)

350 gramů dýně hokkaidó

150 gramů špaldové mouky

1 lžíce kypřicího prášku

2 lžíce medu

3 lžíce slunečnicového oleje

1 vejce

Na polevu:

250 gramů dýně hokkaidó

50 gramů bílého jogurtu

Všechnu dýni nakrájejte na kostky a uvařte doměkka. Počkejte, dokud nevychladne, rozmixujte ji dohladka a rozdělte do dvou misek. K 350 gramům dýně přisypte mouku, prášek do pečiva, přidejte i tekuté ingredience a vypracujte hladké těsto. To přemístěte do dortové formy vystlané pečicím papírem, na vrchu uhlaďte a dejte péct do trouby. Pečte na 140 °C asi 35 minut, dokud povrch nezezlátne.

Korpus nechte vychladnout a vyndejte na talíř. Do rozmixované dýně přidejte jogurt a vymíchejte. Pak polevou korpus potřete a můžete dále dozdobit.