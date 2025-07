Pět pokojových rostlin nenáročných na péči

Než se ale pustíte do výběru, zastavte se na chvilku u světelných podmínek vašeho bytu. Orientace oken totiž rozhoduje o tom, která rostlina u vás vůbec přežije. Byt s okny na východ je polostinný, ideální pro většinu běžných druhů. Pokud máte okna na západ, počítejte s tím, že v létě dovnitř praží odpolední slunce — a ne každá rostlina to vydrží. Vybrali jsme pro vás pět nenáročných pokojovek, které toho snesou opravdu hodně — a ještě vám udělají parádu.

Dračinec, zelený chameleon do každého rohu

Dračinec (Dracaena) patří mezi rostliny, které odpustí skoro všechno. Má rád polostín, dobře snáší i nižší vlhkost vzduchu, a pokud ho občas zapomenete zalít, nepřestane kvůli tomu růst. Zvláště oblíbená je Dracaena marginata, jíž se někdy přezdívá falešní palma, protože její štíhlý kmen a úzké listy vytvářejí elegantní siluetu. Pokud chcete něco méně tradičního, sáhněte po Lucky Bamboo (Dracaena sanderiana), který sice není opravdový bambus, ale vypadá tak. Navíc ho velmi snadno rozmnožíte. Stačí odříznout kousek stonku, ponořit ho do vody a počkat, až pustí kořínky. A kdo touží po trochu exotičtějším vzhledu, může zkusit Dracaena deremensis. Její listy opravdu připomínají list ananasu. A stejně jako u ostatních dračinců platí: čím méně péče, tím spokojenější rostlina.

Sleziník, listy jako zelené vlny

Pokud hledáte něco, co bude vypadat jako živý umělecký objekt, vsaďte na sleziník (Asplenium nidus). Jeho světlé, lesklé listy se stáčejí do ladných oblouků a přitahují pozornost hned na první pohled. Sleziník miluje polostín a stabilní vlhkost, ale nesnáší přímé slunce, které mu spálí listy. Jakmile mu dopřejete klidný kout bez prudkého světla, odvděčí se vám nádherným růstem. A co je nejlepší? Nepotřebuje žádné složité přesazování, hnojení ani rituály. Stačí ho jen občas zalít a nechat být.

Epipremnum, liána, která roste skoro před očima

Tahle rostlina je splněný sen všech, kteří si přejí zeleň, co rychle roste, skvěle vypadá a zvládne i náročnější podmínky. Epipremnum aureum, známé také jako potos nebo scindapsus, pochází ze Šalamounových ostrovů a je to mistr přizpůsobení. Jeho liánovité výhony se dokážou uchytit pomocí vzdušných kořenů, takže můžete rostlinu nechat volně viset z police, nebo ji navést na oporu, aby šplhala vzhůru. Epipremnum skvěle snáší polostín a jeho rozmnožování je jednoduché. Odřízněte kousek stonku a vložte ho do vody. Do měsíce máte novou rostlinu.

Tchynin jazyk, držák, který jen tak něco nepoloží

Elegantní, architektonicky výrazná a téměř nezničitelná, to je tenura (Sansevieria), známá pod lidovým jménem tchynin jazyk. Její zpevněné, vzpřímené listy bývají proužkované, skvrnité nebo lemované žlutě. Každý druh vypadá trochu jinak, takže klidně můžete zkombinovat víc typů a vytvořit tak zajímavé zelené aranžmá. Tchynin jazyk je ideální do stínu, kde sice nebudou jeho barvy tak výrazné, ale jinak poroste bez potíží. Zalévejte ho jen zřídka – přemokření ho spolehlivě zabije. Jinak nic speciálního nepotřebuje. Tohle je opravdu rostlina pro ty, kteří nemají na péči o rostliny ani čas, ani nervy.

Lopatkovec, král bílé elegance

Pokud si přejete pokojovku, která nejen hezky vypadá, ale i pravidelně kvete, lopatkovec (Spathiphyllum) je přesně to, co hledáte. Sněhobílá květenství připomínající plachty (odtud název „Peace Lily“) se objevují i několikrát do roka, zvláště pokud rostlinu postavíte do východního okna. Lopatkovec miluje vlhčí vzduch a pravidelnou zálivku, ale i on vám sem tam odpustí zapomnění. Důležité je jen pravidelně odstraňovat odkvetlá květenství. Díky tomu si udrží kondici i sílu pro další květ. V dobrých podmínkách kvete klidně celoročně.

A co květináče? Styl dělá celek

Každá rostlina vypadá lépe ve správném květináči. Já mám nejlepší zkušenost s kameninovými obaly. Nejenže jsou stabilní a estetické, ale navíc dobře slouží jako rezervoár pro přebytečnou vodu. Do nich vkládejte rostliny i s původním plastovým květináčem. Ušetří vám to práci při zalévání, ale prodloužíte tím i životnost obalu.

Ať už si vyberete jakoukoli z těchto rostlin, vsaďte vždy na zdravý kus: Listy by měly být sytě zelené, bez skvrn a známek napadení. A pamatujte, že méně je často více. Klidně začněte jednou jedinou pokojovkou. Ta vám řekne, co dalšího váš domov snese.

Zdroj náhledového obrázku: iStock

Zdroj: autorský článek, Royal Horticultural Society, Gardenersworld.com