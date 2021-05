Psí společníci provází člověka už od nepaměti, podle vědců šlo dokonce o první domestikované zvíře. Počátek domestikace přitom podle vědců mohl začít už více než před deseti tisíci lety. Během tohoto období se měnily požadavky na psí vzhled i vlastnosti, které zvíře musí mít. Trvalo dlouho, než pes začal přinášet svému pánovi užitek, byl spíše společníkem. A ač se v průběhu staletí proměňovaly jeho vlastnosti i povaha, věrným přítelem zůstává dodnes. Psích plemen je tolik, že si své oblíbené dokáže najít každý, ale která jsou skutečně nejoblíbenější? Tady je pětice nejoblíbenějších.

Jaké plemeno psa se k vám hodí? Podívejte se na video, jak vytvořit spokojenou smečku:

5. Bígl

Malý, odolný a pořád dobře naladěný – takový je bígl. Navíc je rozkošný, má krásné oči a je velmi přátelský. Bíglové byli vyšlechtěni jako honící psi, kteří při lovu spoléhají na svůj fenomenální čich, a k tomuto účelu se používají dodnes. Jejich skvělý nos z nich dělá výborné adepty k práci na letišti – dokáží detekovat pašeráky či nepovolené zboží, a to i na přeplněném letišti.

Po svých předcích zdědil bígl také rychlost. I když na to nevypadá, jakmile ucítí něco zajímavého, dokáže vám rychle zmizet z dohledu. Pokud jej tedy nemáte dobře vycvičeného, doporučujeme procházky na vodítku. Ač tento pes vypadá nevinně a často si jej pořizují dámy ve středním věku či důchodkyně, není to pro ně ideální pes – potřebuje pevnou ruku, majitele, který ho vycvičí, nastaví mu hranice a bude ho vychovávat. Pokud ne, pokusí se bígl převzít otěže a snadno si podrobí celou domácnost. Je to také inteligentní pes, který potřebuje zaměstnávat mysl, je učenlivý a velmi žravý, nemá nikdy dost. Je ale také věrný a dokáže být skvělý parťák.

4. Pudl

Pudla buď milujete, nebo nenávidíte. Je jen málo lidí, které toto plemeno nechává chladnými. I když se jejich účes může zdát legrační, kdysi měl dobrý důvod. Pudl byl totiž původně chován k lovu vodního ptactva. Jejich srst byla místy zkrácena, aby nebyla věčně mokrá a špinavá, ale kolem důležitých orgánů a kloubů byly chlupy ponechány jako ochrana a tepelná izolace.

Jejich největší výhodou je jejich inteligence, mají velký talent k učení a předvádění až cirkusových kousků. Navíc jsou hbití, takže se dokáží naučit i triky, které jiným psům nejdou.

Mají přátelskou a dobráckou povahu, hodí se i pro nezkušené chovatele a k dětem, je to variabilní plemeno, které nabízí více velikostí a podle toho i náročnost péče. Pudl nelíná, ale jeho srst roste a potřebuje pravidelně stříhat. Hodí se do bytu, ale nemá rád samotu, na samostatnost je třeba vytrénovat ho od štěněte.

3. Německý ovčák

Německý ovčák oplývá inteligencí a láskou, hodí se do rodiny s dětmi. Může bydlet i v paneláku, pokud mu dokážete zajistit dostatek aktivity, pak může sdílet domácnost i s dalšími domácími mazlíčky. Pokud se nevybije venku, najde si zábavu sám, ale její následky se vám nemusí líbit.

Němečtí ovčáci jsou loajální, musí být ale brzy socializováni, aby byli přátelští k ostatním psům a lidem. Zanedbat výchovu a socializaci se nevyplácí. Jsou přirozeně opatrní a jsou vynikajícími strážními psy. Pokud vetřelci proniknou na jeho teritorium, těžko z toho vyváznou se zdravou kůží.

Skvělou vlastností německých ovčáků je to, že mohou být vyškoleni téměř k čemukoliv. Jsou schopní být asistenčními psy, pracují jako pomocníci u policie, armády, na letišti jako pátrači i jako záchranáři, ale mohou být vycvičeni i jako terapeutičtí psi. Je to zkrátka jak oblíbený pracovní pes, tak i milý společník.

2. Bulldog

Je to možná jedinečný vzhled, který může za popularitu tohoto plemene. Ale může to být i důsledkem jejich přátelské povahy. Hodí se i do panelových domů, protože téměř neštěká, sousedy tak nebude rušit hluk. Nepatří mezi sportovce, mají sklony k lenosti, není to zahradní pes, u boudy bude nešťastný.

Bulldog byl původně v Anglii chován k zápasům s býky, což je krvavý a brutální sport, při kterém musel pes rvát a trhat býka, ale když byl tento sport postaven mimo zákon, ztratilo plemeno význam jako pracovní pes. K dalšímu chovu byli vybráni jen laskaví jedinci, takže vznikla psí povaha tak, jak ji známe dnes.

Jejich specifická stavba těla způsobuje problémy s klouby a dýchací obtíže. Mají sklony k nadváze a potom trpí nedostatkem energie, chrápou, trpí plynatostí a jsou extrémně citliví na nízké teploty, ale ani vysoké teploty jim nedělají dobře.

1. Labradorský retrívr

Pokud jste někdy potkali jedince tohoto plemena, musíte chápat jejich vysokou oblibu – psi jsou přátelští, loajální, skvělí společníci, doslova milují lidi. Jsou taky velmi chytří a jejich výcvik zvládne i začátečník. Dokáží vyjít s každým členem domácnosti i všemi domácím mazlíčky. Proto jsou nejoblíbenějším psím plemenem.

Labradoři milují vodu, původně totiž doprovázeli rybáře a pomáhali při práci na lodích. K tomuto účelu mají silný ocas, kterým také rádi vrtí – vše, na čem vám záleží a co by se mohlo snadno rozbít, proto přesuňte do větší výšky.

Labrador má velký apetit, doslova miluje jídlo, takže pokud si nedáte pozor, snadno bude mít nadváhu. Naštěstí miluje pohyb, takže ať už ho vezmete na kolo či běhat, bude skvělým sparing partnerem. Má jemné chlupy, se kterými se člověk rád pomazlí, ale taky dost líná a potřebuje péči.