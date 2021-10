S nástupem podzimu a chladnějšího počasí bychom už měli myslet na zimování kaktusů. V poslední době jsou kaktusy opět módní záležitostí, a tak se objevují v mnoha domácnostech. Lidé je často pěstují stejně jako jiné pokojové rostliny, což je právě kámen úrazu. Kaktusy potom nekvetou, deformují se, nezdravě vytahují a v nejhorším případě hynou.

Kaktusy v zimě nechte odpočinout

Kaktusy vydrží na suchu po velmi dlouhou dobu a to je nutné dodržovat obzvláště v době, která právě nastává. Dny se zkracují, teploty klesají, slunce nehřeje tolik jako v létě – a kaktusy zastavují svůj růst. Dopřejte jim tedy odpočinek, který většina druhů tolik potřebuje. V následujících bodech si popíšeme, v čem spočívá a jak na něj kaktusy připravit.

1. S příchodem podzimu omezte zálivku tak, aby substrát, v němž rostlinu pěstujete, dokonale vyschnul. Poslední zalití kaktusů se většinou dělává v polovině září. Rostliny si díky této zálivce vytvoří potřebné zimní zásoby. (Jinak je to se zálivkou vánočního kaktusu, který se postupně začíná chystat na tvorbu květů. Jakmile se objeví poupata, od srpna zredukovanou zálivku obnovte na běžnou.)

2. Na rostliny, obzvlášť máte-li jich více, je vhodné aplikovat postřik proti savému hmyzu.

3. Zatímco bude substrát vysychat, rozhodněte, kam kaktusy na zimu uložíte. Ideální je místnost s teplotami od 10 do 15 °C, v níž je dostatek světla (nezapomeňte včas umýt všechna okna, jimiž bude světlo přicházet). Při jejím výběru je zásadní, aby kaktusy nebyly dlouhodobě vystaveny mrazu. Naopak s krátkým poklesem teploty pod nulu není u těchto rostlin problém. Takové podmínky splňuje nejlépe zimní zahrada. Jste-li jejím vlastníkem, gratulujeme, máte o starost méně. Pokud ne, může být řešením chladnější chodba (ano, i v paneláku), veranda, vstupní hala, zasklený balkon či garáž splňující výše uvedené podmínky. Nemáte-li ani to, lze kaktusy zazimovat i v komoře nebo ve sklepě, je-li v nich dostatečný chlad. Problém tu ale bývá s nedostatkem světla, který zapříčiňuje oslabení rostlin a jejich následnou větší citlivost na sluníčko. Je pak nutné zvykat je ze začátku nové sezony na sluneční paprsky postupně. Dalším problémem může být přítomnost myší, jež mohou kaktusy zničit.

4. Jakmile dojde k poklesu denních teplot pod 10 °C, nastává čas přenést kaktusy s vyschlým substrátem do vybraného zimního stanoviště. Chcete-li některé z rostlin na jaře umístit do nové zeminy, můžete je zimovat prostokořenné. Vyndejte je z květináčků a očistěte jim kořeny. Kaktusy pak uložte do lepenkové krabice a umístěte do zimoviště. Do nového substrátu je zasadíte až na jaře.

5. Kaktusy v zimě nechte spát, nezalévejte je, nerostou, zkrátka zapomeňte v jejich případě naprosto na vodu, jen je pravidelně prohlédněte, abyste včas zjistili, objeví-li se případný škůdce. Pokud se tak stane, napadenou rostlinu či rostliny oddělte od ostatních a ošetřete. Nejčastěji se objevují svilušky a kořenovky, osvědčené prostředky proti nim jsou Mospilan a Omite. Vyskytne-li se na kaktusu začínající hniloba, napadenou část bezodkladně odřízněte čistým nožem až na zdravou tkáň. Ránu potom zasypte práškem z dřevěného uhlí a nechte na teplém místě zaschnout. Až se kaktusu utvoří první kořínky, zasaďte jej do speciálního propustného substrátu.