Doma by se měl každý cítit dobře. K tomu může posloužit i vhodná kombinace dekorací, která pomůže vytvořit domov příjemný, útulný a inspirativní. Při výběru vhodných prvků neopomínejte dekorace na zeď. Bez nich jsou stěny příliš holé a nudné a byl by hřích to tak nechat. Až budete interiér navrhovat, vezměte v potaz hlavně svou osobnost a vkus, tomu přizpůsobte doplňky. Je jedno, zda vám sedí klasika, romantický či minimalistický styl – na trhu najdete dostatek dekorací pro všechny.

Nejzajímavější místností, která si přímo o dekorace říká, je obývací pokoj. Ozdobit ale můžete stěny v téměř v celém bytě, nástěnné dekorace se hodí do předsíně, koupelny, ložnice i dětského pokoje. Není ani dané, kolik kousků máte na zeď pověsit. Líbí-li se vám jednoduchost, postačí jeden či dva. Skvěle ale vypadají i zdi, na kterých je obrázků a dalších dekorací několik.

Nebojte se ani výrazných kousků

Na dekorace se lze zaměřit dvěma způsoby – buď najdete nějaké, které doplní vaši domácnost a dotvoří atmosféru, nebo naopak takové, které přitáhnou pozornost a určí styl celého interiéru. V tom prvním případě berte v potaz vhodné materiály a barvy, aby dekorace dobře pasovaly do interiéru a zároveň ladily s ostatními doplňky. Vybíráte-li solitér, který určí styl celé místnosti, jděte naopak po kontrastu materiálů i barev.

Vybrali jsme pro vás 35 tipů na obrazy, plakáty, cedule, nástěnné samolepky i závěsné dekorace, které nestojí víc než 500, takže když se vám okoukají, snadno je vyměníte. Podívejte se do galerie v úvodu článku.