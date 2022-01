Než se pustíte do samotného sázení, je potřeba si pečlivě vybrat strom, který se na malou zahradu vejde. Proto si nejdříve udělejte malý průzkum – zjistěte si, do jaké výšky strom vyroste a jak dlouho mu to trvá. Některé druhy totiž ze začátku rostou pomalu a může se zdát, že jsou do malé zahrady vhodné, ale časem by mohly zabrat celý prostor, stínit a případně i poškodit základy domu. Pokud se vám podaří strom vhodně vybrat, stane se krásným ústředním bodem zahrady a bude přitahovat pozornost po celý rok. Stromu se nemusíte vzdávat ani v případě, že máte jen terasu či větší balkon, protože existuje také řada druhů, které lze pěstovat v květináči.

Pěstování v květináči má i další výhody. Pokud například nevíte, kam přesně chcete strom umístit, v květináči ho můžete po zahradě stěhovat, dokud ideální místo nenajdete. Strom si můžete vzít s sebou, pokud se budete někam stěhovat. A také jej lépe ochráníte před zimními mrazy.

Než nějaký strom zasadíte, rozhodněte se, z jakého důvodu jej chcete. Můžete například pěstovat stromy s bobulemi, abyste přilákali ptáky a poskytli jim hnízdiště. Kvůli úrodě můžete zasadit ovocné stromy. Nebo snad chcete zasadit strom, abyste v zahradě získali barevný prvek?

Stromy, které zasadíte kvůli barvě

Japonské javory – existuje řada malých, pomalu rostoucích japonských javorů, které se vyplatí pěstovat kvůli jejich překrásné barvě. Listy totiž na podzim získají rubínovou či vínovou barvu a strom má navíc atraktivní tvar. Javory pěstujte na chráněném místě, mimo přímé slunce. Bude se jim dařit i ve velkém květináči. Můžete je dokonce pěstovat i v malém jako bonsaje.

Javor šedý – je velmi pomalu rostoucí malý strom s tmavě zelenými listy, které se na podzim zbarvují do sytě karmínové barvy. Jakmile listy opadnou, vynikne další jejich zajímavost. Kmen zprvu skořicově hnědé barvy se začne loupat a odhalí světlejší tóny bronzově červené až oranžové barvy. U starších stromů nabírá lesk.

Muchovník Lamarckův – má brzy na jaře bílé nápadné květy, v létě fialové plody a na podzim jeho listy zezlátnou. Bude tak dělat parádu během celého roku. Nejlépe se mu daří na slunném nebo částečně stinném místě ve vlhké půdě. Může dosáhnout výšky až 6 metrů.

Zmarliky – tyhle stromy se pěstují hlavně kvůli výrazným růžovým květům, ale některé kultivary mají také na podzim nádherné bronzové nebo fialové listy. Podle druhu dorůstají výšky 3 až 8 metrů. Zmarlika má více druhů, například zmarlika kanadská, Jidášova nebo obrovská.

Dřín japonský – je krásný malý strom pocházející z Japonska a Koreje. Na začátku léta nese množství drobných květů, které jsou obklopeny nápadnými bílými listeny. Když přijde podzim, listy se změní na zářivý karmínový odstín spolu s růžovými plody podobnými jahodám.

Malé stromy pro zvířata

Hloh – je skvělou volbou do malé zahrady a pro zvířata je jedním z nejpřátelštějších stromů. Hlohem se totiž živí housenky celé řady můr, květy jsou na jaře potravou pro včely a na podzim se na něj slétají ptáci kvůli plodům. Hloh může dosáhnout výšky 6–8 metrů a na výběr je spousta kultivarů.



Jeřabiny – většina druhů má pěkné zpeřené listy, doplněné jarními květy a podzimními bobulemi. Jsou to skvělé stromy pro zahradní ptáky, jako jsou červenky, kosi a drozdi, kteří milují bobule bohaté na živiny. Výbornou volbou do malé zahrady je kultivar Rosiness, který dosahuje čtyř metrů, větší je Eastern Promise, který může dosáhnout až osmi metrů.

Okrasné jabloně – stromy s malými plody nabízejí všestranné využití – květy potravu pro včely a další hmyz, malé plody pro další zvířata. Barevné ovoce je krásné i na pohled. Vyzkoušejte například odrůdu John Downie, z jejíchž jablek můžete vyrábět želé, nebo odrůdu Golden Hornet, která nezabere skoro žádné místo.

Hrušeň vrbolistá (Pendula) – elegantní strom má štíhlé stříbřité olistění a dlouhé větve podobné smuteční vrbě. Dobře snáší většinu typů půdy, pokud bude na slunném místě. Na jaře se objevují krémově bílé, sladce vonící květy.

Stevarcie – jde o pohledné opadavé stromy s více kmeny, květy podobnými kamélii, které jsou magnetem pro včely. Mohou dosáhnout až 8 metrů, pokud je to moc, sáhněte po druhu Stewartia rostrata, který dosahuje 4 až 6 metrů.

Malé magnolie

Magnolie jsou skutečně velkolepé rostliny. Některé jsou příliš velké pro malou zahradu, existuje ale mnoho druhů, které jsou naopak vhodné. Zkuste druhy jako Magnolia wilsonii, Magnolia macrophylla, Magnolia macrophylla subsp. nebo kultivary jako Alexandrina a Sayonara.

Malé stálezelené stromy

Mišpule – tyto stálezelené rostliny najdete v parcích a městských zahradách, kde se jim dobře daří. Jestli chcete rostlinu s vonnými květy a lesklými listy, zvolte druh Eriobotrya japonica, která ale může dorůst až 8 metrů. Druh Eriobotrya deflexa je ceněný pro své bronzově zbarvené listy a vonící květy a dorůstá „jen“ 5 metrů.

Planika – známá také jako jahodový stromek je úhledný stálezelený strom, který na jaře zdobí bílé zvonkovité květy a na podzim červené buclaté plody. Má raději teplejší podnebí, takže do horských a podhorských oblastí se určitě nehodí. Může dorůst až do osmimetrové výšky.

Eukalyptus – ačkoliv pěstování eukalyptu může být v českých podmínkách náročné, Eucalyptus pauciflora je stálezelený strom, který pochází z tasmánských hor. Jde tedy o velmi odolný druh, který je mrazuvzdorný, vydrží teploty až do –15 stupňů Celsia. Produkuje vonné silice, má stálé šedozelené listy a bíložluté květy. Může dorůst do výšky 8 metrů.