Bakopa: Převislá balkónovka na slunce i do polostínu

Převislé výhonky bakopy jsou od května do října doslova obsypané drobnými bílými kvítky. Existují však i odrůdy se světlemodrými květy. Dobře roste na přímém slunci, ale vyhovuje jí i mírný polostín. Vyžaduje dobře propustný substrát, který nesmí nikdy úplně proschnout. Během sezóny rostliny každých deset až čtrnáct dní přihnojte hnojivem určeným pro kvetoucí rostliny. O odkvetlé květy se starat nemusíte, neboť bakopa má samočisticí schopnost.

Všelicha kvete bez přestávky a nemá ráda přelití

Všelicha je velmi vděčná rostlina do balkonových truhlíků a závěsných nádob. Říká se jí také australská kopretina či modrá sedmikráska. Modré, bílé či modrofialové květy podobné petúniím kvetou bez přestávky od června do října, je však třeba pravidelně odstraňovat odkvetlé květy.

Dobře se jí daří na slunném balkónu, protože nesnáší přemokření. Při troše štěstí se vám ji může podařit udržet i přes zimu, nepřijdou-li velké mrazy. Na podzim rostlinku zakryjte chvojím nebo obrácenou sklenicí.

Osteospermum: Balkónovka na jižní stranu

Osteospermum je ideální balkónovka na jižní balkon a je nenáročná na pěstování. Tato kopretina z jižní Afriky vytváří kompaktní, krátké převisy v bílé, růžové, nafialovělé, modravé či dokonce žluté nebo oranžové barvě, které odolají větru. V období vegetace potřebuje vydatnou zálivku, ale bez újmy přečká i krátké období sucha.

Potřebuje propustnou půdu bohatou na živiny, jen v ní totiž bude kvést opravdu bohatě a dlouho. Můžete ji vysadit samostatně nebo zkombinovat například s bílou bakopou nebo modrou lobelkou. Při výsadbě do nádoby nezapomeňte na drenážní vrstvu pro odtékání přebytečné vody.

Mandevilla může vyrůst více než metr

Mandenvilla není typickou balkónovou rostlinou, přesto si zaslouží naši pozornost. Vejčité lesklé a tmavě zelené listy jsou samy o sobě dekorativní a velké trubkovité květy bílé, růžové nebo purpurové barvy, s výrazně žlutým jícnem zdobí keřík od léta do podzimu.

Kráska z brazilských pralesů vyžaduje mírnou zálivku. Výhodou je, že v době sucha je schopna minimalizovat spotřebu vody, a tak přežít i několik dnů bez zálivky. V době vegetace však dbáme na pravidelné přihnojování každý týden.

Nejlépe se bude vyjímat ve větší nádobě na polostinném až stinném místě, kde může vyrůst až více než metr. I když má výhonky poměrně silné a dřevnaté, potřebuje oporu.

Hledíkovka: Ideální do samozavlažovacích truhlíků

Hledíkovka bohatě kvete od května do srpna. Při výsadbě jí vyberte spíše polostín na chráněném místě před větrem, protože nesnáší průvan. Pokud ji po prvním kvetení sestřihnete, začne kvést podruhé až do podzimu. Potřebuje vydatnější zálivku, na kterou se používá měkká a pokud možno temperovaná voda. Optimální je hledíkovku vysadit do samozavlažovacích truhlíků, protože když ji zapomenete zalít, těžko se vzpamatovává.

Balkongold: Letnička, která zdobí balkon až do října

Bidens ferulifolia se prodává pod komerčním názvem balkongold. Rostlina má jemné, čárkovité listy a dlouhé výhony jsou doslova poseté spoustou drobných žlutých kvítků, které vypadají jako hvězdičky. Balkongold je oblíbená letnička, neboť je odolná vůči vysychání a je nenáročná na půdu. Stačí každé dva týdny přidat fosforečno-draselné hnojivo a kvete nejen v létě, ale až do října. Balkongold se dobře doplňuje s výsadbou vzpřímených a voňavých muškátů, s verbenami, hlízovitými begóniemi, fuchsiemi a pestrolistou mátou.

Million bells potřebují vodu i dvakrát denně

Minipetúnie obchodníci nabízejí jako million bells (miliony zvonků). Mají polopřevislý nebo převislý růst a jsou obsypané květy, které není třeba odstraňovat.

Potřebují dostatečně teplé a slunečné místo, nejlépe chráněné před deštěm a větrem. Aby bohatě kvetly, musí mít kvalitní substrát, pravidelnou výživu (vícesložkové hnojivo s vyšším obsahem dusíku a fosforu) a pravidelnou zálivku. Během horkých dnů až dvakrát za den. Když asi v druhé polovině srpna přestanou kvést, je třeba výhonky seříznout na délku 10 až 15 cm. Odstraňováním odkvetlých květů podpoříte kvetení a rostliny se nebudou vysilovat tvorbou semen.

Petúnie a surfinie: Oblíbené balkonové letničky

Petúnie a drobnokvěté surfinie patří mezi nejoblíbenější letničky, které si můžete pořídit v různých barevných variacích. Pěstování nepatří mezi extra náročné. Nesmíme však zapomínat na pravidelnou zálivku a hnojení. Při výsadbě myslete na kvalitní substrát, jehož pH je 6–6,5. Důležitý je dostatečný obsah hořčíku a vápníku. Pro petúnie, které jsou typické velkým převisem, jsou vhodné samozavlažovací květináče.

Nezbytným krokem k získání krásných barevných květů je pravidelné hnojení nejlépe každý týden. Nepřítelem při pěstování petúnií může být chladné a deštivé počasí. Pokud se rostlina příliš vytáhne a přestane kvést, je třeba provést řez asi o dvě třetiny a přihnojit. Pravidelně odstraňujte odkvetlé a poškozené květy a dávejte pozor i na nadměrnou zálivku. Petúnie mají totiž sklon k zahnívání kořenů.

Kosmatec: Balkonová květina na přímé slunce

Máte balkon, na který téměř celý den praží slunce? Chcete mít rostlinu, o kterou se není třeba téměř starat? Kosmatec pochází ze stepních a pouštních oblastí Jižní Afriky, kde roste jako sukulent. Dužnaté listy chrání voskový povlak, který brání nadměrnému odpařování vody z listů. Proto se nic nestane, pokud ho občas zapomenete zalít. Bílé, vínově červené, fialové, oranžové, růžové květy o průměru až pět centimetrů se od června až do září otevírají jen za slunečného počasí.

Jeho další výhodou je to, že nepotřebuje přihnojování, které je dokonce na škodu. A tak si bez zvláštní péče budete moci užívat krásu jeho květů. Stačí k tomu dobře osluněné místo chráněné před deštěm. Kombinovat ho můžete s jinými rostlinami, které mají podobné nároky, například se šruchou.

Šrucha: Další balkónovka na prudké slunce

Šrucha je další kandidátkou pro balkóny, kam praží slunce po celý den. Rostlina pochází ze skalnatých svahů Jižní Ameriky a díky masitým listům a nízkému vzrůstu se dobře přizpůsobí teplotním výkyvům a bez úhony přečká i období sucha. Květy, které mají v průměru 2,5 až 4 cm v bohaté paletě barev – od bílé přes žlutou, oranžovou až po různé odstíny červené, zdobí truhlíky od června až do podzimu.

Na péči jsou šruchy zcela nenáročné. Co však přímo nesnášejí, je přemokření, proto jim při výsadbě do substrátu přimíchejte písek nebo perlit a nezapomeňte na drenážní vrstvu ani na to, aby nádoba měla odtokový otvor. V žádném případě je nepěstujte v samozavlažovacích truhlících. Každý měsíc je můžete přihnojit tekutým hnojivem.

Verbena sporýš: Rostlina náročná na vodu

Bohatě kvetoucí verbeny kvetou od května až do prvních mrazů. Pevné stonky, které dorůstají délky 30 až 70 cm, mají většinou poléhavý vzrůst, ale existují i ​​keříčkové odrůdy. Květy jsou uspořádány do vrcholíkového květenství, mají bílou, modrou, růžovou, fialovou nebo červenou barvu, ale byly vyšlechtěny i odrůdy s dvoubarevnými květy.

Lze je vysazovat samostatně nebo v kombinaci s jinými rostlinami, jsou však náročné na vodu, proto k nim vybíráme balkónovky s podobnými nároky na vláhu. Pokud si chceme trochu usnadnit práci se zaléváním v horkých letních dnech, tak je vysadíme do samozavlažovacích truhlíků. Pro podporu kvetení používáme hnojivo s obsahem fosforu a výhonky zaštipujeme.

Lobelka potřebuje dostatek světla

Lobelka není pouze záhonovou, ale i balkonovou květinou. Nejnovější odrůda ’Laguna’ se vyznačuje zejména raností a mohutným růstem. Kompaktním vzrůstem se vyznačuje modrá s okem, kulovitý habitus má levandulová a novinka blankytně modrá, nejvíce převislá je tmavě modrá.

Lobelky uvítají propustnou půdu, pravidelnou zálivku, dostatek světla a hnojivo bohaté na fosfor. Pro větší násadu květů ho aplikujte dvakrát týdně.

Vitálka sanvitálie: Převislá letnička na slunce

Sanvitálie (Sanvitalia procumbens) neboli Aztécké zlato je stále více oblíbená letnička. Tvoří převisy bohatě poseté drobnými zářivými kvítky žluté barvy od června do října. Má ráda slunné stanoviště, je odolná proti větru. Čím větší úpal, tím více potřebuje vody, je to zkrátka žíznivá letničky, která bude dobře prospívat v samozavlažovacích truhlících. Na živiny je nenáročná a stačí ji přihnojit jednou za dva týdny v poloviční doporučované koncentraci k hnojení kvetoucích rostlin. Odkvetlé květy netřeba odstraňovat – rostlina je samočistící.

Vějířovka: Rostlina odolná vůči větru

Vějířovka je odolná vůči větru, dešti a miluje slunce. Kvete až do zámrazu. Sazenice, jejichž tvar květu opravdu připomíná vějíř, jsou na trhu v širokém sortimentu barev od bílé přes lila, světle až tmavě modrou po temně fialkovou. Stále populárnější vějířovka má dužnaté listy, které jí umožňují přežít i krátkodobé vyschnutí kořenového balu. Mezi sukulenty však nepatří, proto potřebuje pravidelně zalévat měkkou vodou tak, aby půda byla stále jen mírně vlhká, nesnáší totiž přemokření.

Rostlina je samočistící, proto není třeba odstraňovat odkvetlé květy. Přihnojování provádíme 1x týdně. Vějířovky při správné péči dorůstají v závěsech do délky mezi 20 až 40 cm a na šířku se mohou rozrůst až do 50 cm. Pokud jimi osazujeme truhlík o délce padesáti cm, postačí nám do něj 4 rostliny.

Muškáty převislé, páskaté, velkokvěté i aromatické

V současnosti je známo více než 200 druhů muškátů. U nás se nejvíce pěstují muškáty páskaté, muškáty převislé a muškáty velkokvěté. Narůstá však i obliba dalších druhů, například takových, které mají barevné (panašované) listy, případně jsou aromatické. Muškáty vyniknou v terakotových i kovových nádobách, v truhlících, samostatně nebo v kombinaci s jinými balkónovými rostlinami.

Všem muškátům je společné umístění i péče. V létě vydatná zálivka, pravidelné přihnojování, slunečné stanoviště a pravidelné odstraňování odkvetlých květů.