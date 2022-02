Dřevěný nábytek se snadno odře nebo poškrábe. Než vyběhnete do obchodu pro speciální přípravky, vyzkoušejte kávovou sedlinu. Nejprve si připravte hustou pastu z použité kávové sedliny a vody. Poté vetřete pastu do škrábance pomocí vatového tamponu, nechte 5–10 minut působit a poté setřete bavlněným hadříkem. Brusné schopnosti kávy zjemní škrábanec a skryjí ho, protože káva dřevo obarví. Natírejte kávu do škrábance, dokud nedosáhnete požadované barvy, mezi aplikacemi počkejte několik hodin.

Přípravek proti blechám

Pokud vašeho domácího mazlíčka trápí blechy, vyzkoušejte kávovou sedlinu. Na rozdíl od komerčně prodávaných přípravků obsahuje jen přírodní látky a nemá vedlejší účinky. Blechám nevoní. Po umytí šamponem jednoduše vetřete sedlinu do srsti a poté opláchněte. Ačkoliv neexistuje žádný vědecký výzkum, který by to potvrzoval, majitelé, kteří kávovou sedlinu vyzkoušeli, se shodují, že to pomohlo a že zvířecí srst je po jejím použití navíc hladká a lesklá. Kávová sedlina by se měla používat pouze zevně. Při konzumaci může být pro psy toxická.