Stromy jsou sice stále zelené, ale podzim už je cítit. Upršené počasí, šedivá obloha a při pohledu do zahrady žádná energie. Změňte to a do svých výsadeb zapojte rostlinné druhy, které svou barevností prozáří i tyto dny. Vybrali jsme rostlinné druhy, které v podmínkách, které potřebují, ochotně rostou, nadělají spoustu parády coby nádobovky i volně rostoucí a většinu z nich navíc použijete jako součást podzimní dekorace.

Plody libavky vydrží i přes zimu

Barevné plody vřesovištní rostliny libavky (Gaultheria) upoutají pozornost na zahradě stejně jako v truhlíku na balkoně. Vybrat si můžete mezi vícero druhy a odrůdami s bílými, červenými, růžovými nebo fialovými bobulkami. Ty jsou jedlé, ale mívají většinou mdlou chuť, takže se využívají právě pro okrasné účely. Při výsadbě se řiďte tím, že libavky potřebují kyselou zeminu, bude jim tedy dobře ve společnosti vřesů, vřesovců, rododendronů či japonských sasanek.

Dlužicha vám nabídne spoustu možných barev

Listy dlužichy (Heuchera) vás potěší v době, kdy většina ostatních trvalek o listy přichází. Jejich zbarvení může být jednobarevné i pestré, od bronzové a karamelové přes světle zelenou až po citronovou, stříbrnou, tmavě červenou a černou. Záleží jen na vás, do kterých odstínů chcete svou zahradu ladit. Dlužichám se daří na polostinném stanovišti v kyselé, vlhké půdě, která je ale propustná. Na zimu je vhodné rostliny zakrýt vrstvou mulče.

Hvězdnice pokvete až do mrazu

Trvalka, která kvete od pozdního léta až do mrazu, a přitom je nenáročná. Proti padlí v deštivých dnech jsou odolnější hvězdnice novoanglické (Aster novae-angliae), jejichž květy mohou být v závislosti na odrůdě bílé, růžové, fialové nebo červené.

Japonské sasanky jsou v zahradách stále neobvyklé

Nenáročná trvalka Anemone japonica se zlatožlutým středem vykvétá od srpna do listopadu v jemných odstínech bílé, růžové a fialkové. Jemné květy sasanek se hodí k řezu. Nejlépe se jim bude dařit v kyselé, vlhké půdě na polostinném stanovišti. Na zimu se doporučuje zakrýt sasanky vrstvou mulče.

Rozchodníky sesaďte ve větším množství, vyniknou o to více

Dlouhověký rozchodník nádherný (Sedum spectabile) je trvalka nenáročná na péči, která se uplatní v zahradách i květináčích. Zvolit můžete nižší nebo vyšší druh, kultivar s květy nachovými, bílými nebo třeba i s bíle panašovanými listy. Čím rozrostlejší rozchodník bude, tím více vynikne. Velmi dobře vypadá skupina více rostlin sesazená na jedno místo. Rozchodníkům se daří na plném slunci. Jejich květenství dlouho vydrží ve váze.

Oranžové lampionky mochyně užijete i do květinových aranžmá

Na podzim se oranžově až červeně vybarvují velké, čínským lampionům podobné kalichy mochyně židovské (Physalis franchetii), které zůstávají i po opadu listů na stoncích. Dají se snadno sušit a uplatníte je v podzimních i zimních dekoracích. Mochyně se velmi rychle rozrůstá, prostor jí určený tedy vybírejte obezřetně.

Listopadka je podzimní klasika, ale vybírat můžete z mnoha barev i tvarů květů

Listopadky či chryzantémy (Chrysanthemum) pocházejí z Číny a Japonska. Existují v mnoha odrůdách, květy mají drobné i velké, jednoduché, poloplné i plné. Výběr barev je široký stejně jako tvarová různorodost odrůd. Rostliny tvoří tuhé, dřevnatící stonky, na nichž jsou chlupaté, výrazně laločnaté listy. Jejich barva bývá zelená nebo stříbrošedě plstnatá.

Rdesno je nenáročná trvalka, která se hodí i k řezu

Rdesno objímavé (Persicaria amplexicaulis) vytváří až do podzimu spoustu jemných hroznů květů v růžové, bílé nebo červené barvě, které rozkvétají nad polštářovitými trsy svěže zelených listů. Bylo vyšlechtěno množství odrůd rozličných výšek. Jedná se o druh vyžadující vlhkou půdu, může růst na slunci i v polostínu. Čerstvě vysazené rostliny je třeba první zimu přikrýt chvojím. Jakmile se rdesno v zahradě ujme, dobře se rozrůstá.

Ocún symbolizuje nadcházející podzim, ale opatrně, je jedovatý

Během září a října úžasně oživí podzimní trávníky či záhony světle fialové až nachové trubkovité květy ocúnu jesenního (Colchicum autumnale), vystupující ze zeminy bez přítomnosti listů, které vyrůstají na jaře. Pěstovat můžete i bílé a plnokvěté druhy, všechny jsou výrazné a velmi dekorativní. Při výběru místa k jejich výsadbě pamatujte, že ocúny jsou jedovaté a jedovatá bude i voda, pokud si květy natrháte do vázy. Nebezpečné jsou z tohoto důvodu pro pasoucí se zvířata, a pokud se jedná o druhy, jejichž mléko konzumujeme, tak i pro nás, obzvláště pro děti. Část jedu z ocúnů se totiž do mléka dostane.

Sporýš argentinský dodá výsadbě vzdušnost a lehkost

Od července až do října zaručeně zkrášlí zahradu či venkovní květináče fialově kvetoucí sporýš argentinský (Verbena bonariensis). Jeho trubkovité květy, které se uplatní i ve váze, jsou nahloučené v koncových květenstvích a lákají veškerý hmyz k opylování. Rostliny s přisedlými, šedě plstnatými listy dosahují v závislosti na kultivaru od půl do jednoho metru. Potřebují slunné stanoviště s dobře propustnou půdou. Uvádí se, že sporýš je mrazuvzdorný do minus 17 °C. Dopřejte mu proto na zimu přikrývku, ale pokud chladnou část roku nepřežije, nebuďte smutní, na jaře se díky samovýsevu v záhonech opět objeví.