S měnícím se klimatem si musíme zvykat, že léta v Česku jsou stále sušší. Vody ubývá, a tak není moc praktické plýtvat jí na zalévání okrasných rostlin, kterých se ale na zahradě vzdát nechceme. Vyberte takové rostliny, které nepotřebují tolik vláhy. Právě výběrem vhodných druhů si zaručíte kvetoucí a zelenou zahradu, aniž byste museli neustále pobíhat s konví. A na zimu ty choulostivější můžete schovat do zimní zahrady nebo třeba do chodby a ty odolné nechat tam, kde jsou.

Rostliny do sucha jsou plné barev

Pokud si však myslíte, že budete mít od teď zahradu plnou kaktusů a sukulentů, protože žádné jiné rostliny horko nevydrží, budete překvapeni, kolik barev a nádherných květů se u vás nově objeví. Suchomilné rostliny obecně potřebují propustnou, lehkou půdu, pak nebudou trpět ani v deštivých dnech.

Mavuň červená

Svou krásou vás překvapí až metr vysoká vytrvalá rostlina, která v letních měsících kvete nádherným červeným nebo růžovým květenstvím. Pochází z jižní Evropy a Turecka, takže to není žádná citlivka. Mavuň miluje slunce a prospívají jí lehké, propustné půdy, nevadí, když jsou kamenité a málo výživné. Kvete od května do července. Během zimní vlhkosti pravděpodobně zahyne, ale na jaře vyjde ze semen rostlinka nová. Můžete si na ní dokonce pochutnat, ve Středozemí se mladé listy přidávají do salátů a polévek.

Rozmarýn

I z další byliny budete mít potěšení nejen na zahradě, ale i v kuchyni a domácí lékárně. Rozmarýn má mnoho zdravotních účinků, které získáte, když si z něj uděláte čaj, přidáte jej do koupele nebo si uděláte nálev. Podobně jako levandule odpuzuje hmyz a nádherně voní, takovou osvěžující vůní s nádechem pryskyřice. Radost z něj bude mít i hmyz, protože v jeho drobných, modrofialových kvítkách najde dostatek potravy. Opět pochází ze Středomoří a českou zimu by nepřežil, je tedy dobré pěstovat ho v květináči a na podzim uklidit do zimní zahrady či chodby.

Šanta kočičí

I další bylina kvete nádhernými modrofialovými kvítky a radost z ní budete mít nejen vy, ale i váš domácí mazlíček. Šanta kočičí se využívá k léčbě nachlazení a horečky, jelikož podporuje pocení a snižuje teplotu. Odpuzuje komáry a šváby, ale naopak přitahuje kočky, které se ve volné přírodě po ní válejí, trhají listy a kousají je. Po vybuzení následuje zklidnění a spánek, proto se bylině přezdívá kočičí kokain.

Aloe vera

Dlouhými listy s malými ostny se pyšní sukulentní aloe vera, která kvete žlutými až červenými květy. Opět má mnoho zdravotních účinků a využívá se v lékařství a chemickém průmyslu. Má ráda světelné stanoviště, ale přímé sluneční paprsky ji mohou spálit. Nesnáší přemokřenou půdu a teploty pod nulou.

Kokarda

Toužíte-li po pestrých barvách, kokarda bude vaší favoritkou. Rod tvoří několik desítek druhů, všechny mají společnou odolnost suchu a malou odolnost chladu. Potřebují stanoviště s plným sluncem po celý den a dobře propustné půdy. Pak se vám odmění sytě zbarvenými květy všech možných barev a odstínů.

Pelargonie neboli muškát

Čapí nos a muškát, jak se pelargoniím v Česku také říká, pochází z tropických a subtropických oblastí, takže je jasné, že pár suchých dnů bez problémů přežijí. Některé druhy jsou odolnější, jiné méně, proto dobře vybírejte. Pak vám budou na zahradě kvést několik dlouhých měsíců.

Řebříček

Máte-li rádi jednoduché, bílé kvítky, vsaďte na řebříček obecný, který vám vlastně na zahradě vyroste sám, když mu dáte prostor a nebudete pořád sekat sekačkou. Pro náročnější je tu řebříček tužebníkovitý, který dorůstá výšky až 1,5 metru, výrazně voní a kvete sytě žlutou barvou. Aby krásně kvetl, potřebuje hodně slunce. Květy pak můžete usušit a budou vám dělat radost i za deštivých dní.

Kavyly

Máte radši jednoduchou krásu? Pak vás osloví zajímavé trávy, kam lze určitě zařadit rod kavyl. Trávy vynikají dlouhým, lehkým květenstvím, které nádherně doplní výrazné květy jiných rostlin. Aby se jim dařilo, potřebují suché místo připomínající stepi.

Kohoutek věncový

Roste si jen tak na louce a podél cest, tak se mu určitě bude dařit i ve vaší zahradě. Stačí vytvořit vhodné podmínky, jimiž jsou dobře propustná půda a slunné stanoviště. Pak vás kohoutek věncový odmění bílými nebo růžovofialovými květy, které vytvoří hezký kontrast s ostatními trvalkami.

Levandule

Kdo by neznal fialovou krásu a omamnou vůni květů levandule. Tahle zdraví prospěšná bylina je velmi odolná a ne nadarmo patří mezi nejoblíbenější okrasné rostliny. Keříky jsou mrazuvzdorné, ale potřebují slunné stanoviště s dobře propustnou půdou.