10 rad, jak v pohodě zvládnout rekonstrukci domu a ušetřit

Rekonstrukce domu může být docela náročná. Je toho totiž tolik, co je třeba mít na paměti, než se pustíte do velké proměny. Ať už chcete modernizovat starý dům, nebo si ho přizpůsobit tak, aby vyhovoval vašim potřebám, připravili jsme seznam toho, na co je třeba při renovaci pamatovat.